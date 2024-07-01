Adalet Bakanı Tunç: Türk bayrağına saldırıya soruşturma başlatıldı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 22:36 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 22:54
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına yapılan saldırılarla ilgili soruşturma yapıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Türk Bayrağına yapılan provokatif saldırılarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.
Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez"
Kaynak: tgrthaber.com