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Adalet Bakanı Tunç: Türk bayrağına saldırıya soruşturma başlatıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 22:36 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 22:54
Adalet Bakanı Tunç: Türk bayrağına saldırıya soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına yapılan saldırılarla ilgili soruşturma yapıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Türk Bayrağına yapılan provokatif saldırılarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.

Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez"

Kaynak: tgrthaber.com
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