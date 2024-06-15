Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı

15 Haziran 2024 02:18 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 02:21

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok'un Türkiye'nin iade talebi kapsamında ABD'de yakalandığını açıkladı. Gece yarısı yeni bir açıklama daha yapan Bakan Tunç, Tok ve oğlunun Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını duyurdu. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacak.

İstanbul'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Bakan Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla anne ve oğulun yakalandığını bildirerek, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

Gece yarısı yeniden açıklama yapan Tunç, Tok ve oğlunun tutuklandığını duyurarak, şöyle dedi: "Türkiye’ye iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."