Adalet Bakanı Tunç'tan Esad'ın devrilmesi sonrası dikkat çeken yorum! Suriyeliler geri dönecek mi?

08 Aralık 2024 19:42 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 19:50

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası yaptığı açıklamada, “Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgür ve güven içinde yaşamalıdır” diyerek yeni yönetime çağrıda bulundu. Tunç, Suriyelilerin dönmesi için yeni yönetimin sağlaması gerekenlere vurgu yaptı.

Suriye'de yeni anayasa için 6 ay, geçiş süreci için 18 ay önerisi: Halk kendi liderini seçmeli

Suriye'de yeni anayasa için 6 ay, geçiş süreci için 18 ay önerisi: Halk kendi liderini seçmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tunç "Suriyeli kardeşlerimiz, kendi topraklarında özgürce ve güven içerisinde yaşamalıdır" vurgusunda bulunarak yeni yönetime de çağrı yaptı. Türkiye’nin Suriye ve mazlum coğrafyalara yönelik politikalarını değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insan hakları, barış ve kardeşlik için yürütülen mücadeleye dikkat çekti. Türkiye’nin Suriye halkına yönelik insani ve diplomatik çabalarını vurgulayan Tunç, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE İSTİKRAR İÇİN ÇABA GÖSTERDİ"

Tunç, yaptığı açıklamada, Suriye’de yıllardır devam eden iç savaşa rağmen Türkiye’nin mazlum halklara kapılarını açtığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye, masum insanların hayatta kalabilmesi için mücadele etmiş, bölgenin istikrara kavuşması için her türlü diplomatik çabayı göstermiştir” dedi.

"MAZLUMLARIN UMUDU TÜRKİYE"

Türk milletinin tarih boyunca mazlumların yanında yer aldığını vurgulayan Tunç, "Mayası kardeşlikle yoğrulan aziz milletimiz, mazlumların sığınağı olmuş, insanlık vicdanında bir yıldız gibi parlamıştır. Katliamdan kaçan, ölüm kalım savaşı veren insanlara kucak açmış, Aylan bebek gibi masumların ölmemesi için mücadele etmiştir" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ VE KARDEŞLİK HAKİM OLMALI"

Tunç, Suriye’de savaşın sona ermesi ve kalıcı bir barış ortamının sağlanması gerektiğine işaret ederek, “Bundan sonra Suriye’de savaş ve gözyaşının yerini barış ve kardeşlik almalı, Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce ve güven içerisinde yaşamalıdır”dedi.

YENİ YÖNETİME ÇAĞRI: "HALKIN REFAHI İÇİN ÇALIŞMALI"

Bakan Tunç, uluslararası topluma Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için görev çağrısında bulunarak, “Suriye’de oluşacak yeni yönetim, kimseyi ötekileştirmeden milli birlik, toprak bütünlüğü ve halkın refahı için çalışmalıdır” diye konuştu.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Türkiye’nin hem kendi güvenliği hem de bölge istikrarı için kararlı bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Tunç, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir" dedi.

Bakan Tunç, açıklamasını Türkiye’nin mazlum coğrafyalar için üstlendiği sorumluluğun altını çizerek tamamladı: “Türkiye Cumhuriyeti, haktan, adaletten ve hakkaniyetten yana olmaya devam edecektir. Suriye’nin ve tüm mazlum coğrafyaların geleceği için mücadelemiz sürecek.”