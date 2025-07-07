Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti heyetini kabul edecek

DEM Parti İmralı Heyeti'nin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından yarın da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kabul edeceği öğrenildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği DEM Parti İmralı Heyeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Heyet, yarın da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kabul edilecek. Bakan Tunç ile heyetteki isimler arasındaki görüşme yarın saat 13.30'da gerçekleşecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesinde Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum ele alındı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüşmede terör örgütü PKK'nın silahları nerede ve nasıl bırakacağı konusunun da gündeme geldiği değerlendiriliyor.

Görüşmeyle ilgili DEM Parti'den yapılan ilk açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.

