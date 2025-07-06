DEM Parti Heyeti Öcalan ile ne görüştü? Erdoğan ve 5 şehitle ilgili vurgu dikkat çekti

DEM Partil'den İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan heyet görüşmesi sonrası açıklama geldi. Açıklamada yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak ziyaret için Öcalan'ın, "Tarihi nitelikte" ifadesini kullandığı belirtilirken Kuzey Irak'ta metan gazından zehirlenerek şehit olan 5 askerle ilgili taziye mesajı da yer aldı.

DEM Parti İmralı Heyeti bugün İmralı Adası'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Yapılan görüşme hakkında partiden bir açıklama geldi.

Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Erol'un katıldığı görüşmeyle ilgili açıklamada teröristbaşı Öcalan'ın, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeyle ilgili yorumu ve sürecin yeni bir aşamaya geçtiği vurgusuna yer verildi.

"HERKESE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Görüşme hakkında yapılan yazılı açıklamada geçen ifadeler şu şekilde: "Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME TARİHİ NİTELİKTE"

Görüşmenin detaylarına yer verilen açıklamada, "Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi.

"KOMİSYON ÇÖZÜMDE BÜYÜK ROL OYNAYACAK"

Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük.

Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü oluşturdu. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.