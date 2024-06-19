Adalet Bakanlığı duyurdu! Adana Adliyesi'nde skandala karışan hakim açığa alındı

19 Haziran 2024 22:32 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 22:55

Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir." bilgisine yer verildi.

HSK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Adana'da kadın hakim G.A.'nın rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandal iddia içeren hayatından akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre, akaryakıt kaçakçısını tahliye etmek için 500 milyon lira rüşvet aldı. Birliktelik yaşadığı adamı ölümle tehdit ettirdi, adli emanetteki uyuşturucu maddeyi kullandı.

Bu iddialar üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim hakkında inceleme başlattı.

BERAAT KARŞILIĞINDA 500 MİLYON LİRA RÜŞVET

Sabah gazetesinin haberine göre; hakim, oturduğu sitenin yöneticisi ile birliktelik yaşıyordu. Sevgilisi, hakimden ayrılmak istedi ama iş yerine gelen kişiler tarafından ölümle tehdit edilince, hakim hakkında suç duyurusunda bulundu.

HSK 1. Dairesi'nin soruşturma izni verdiği hakim hakkında yapılan incelemede, Edirne'de görev yaptığı sırada akaryakıt kaçakçılığı suçundan yargılanan bir kişiden beraat kararı için 500 milyon lira aldığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDEYLE PARTİ

Hakim Gül A.'nın özel bir hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan hap temin ettiği, pandemi dönemindeyse birlikte alkol aldığı başsavcıvekilinin adli emanetten çıkarttığı uyuşturucu maddeyi kullanıp parti yaptıkları belirlendi.