Adana deprem ile sallandı: Kandilli'den açıklama geldi

28 Ekim 2024 14:12 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:25

Son dakika haberi: Dün akşam saatlerinde Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Adana'da bir deprem daha oldu. Depremin büyüklüğü 3,4 olarak geçildi.

Dün akşam saatlerde Adana​'nın Kozan ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem​ meydana gelmişti. 20,13 kilometre derinlikte gerçekleşen bu deprem nedeniyle vatandaşlar panik içinde sokaklara çıkarken, sarsıntı Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Adana'da bir deprem daha oldu.

ADANA BİR KEZ DAHA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Adana'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 4,2 km olarak ölçüldü.

Kandilli'nin verileri şu şekilde: