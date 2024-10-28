Peş peşe depremler tedirgin etti! Deprem uzmanından Adana açıklaması

28 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:42

Adana'da dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayan vatandaşları oldukça tedirgin etti. Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kozan merkezli depremle ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Adana​'nın Kozan​ ilçesi merkezli 5 büyüklüğündeki deprem​, Adana merkez ve çevre illerde hissedildi. Yerin 20,13 km derinliğinde gerçekleşen deprem büyük sarsıntıya neden oldu. Depremle birlikte vatandaşlar panik halinde sokaklara çıktı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDEBİLİR VE ZAMANLA AZALIR"

Bu tür depremler Adana için faydalı olduğunu söyleyen Baki, "Enerjinin boşalması anlamına gelir. 5 büyüklüğüne kadar olan depremler bu şekilde değerlendirilebilir. Felaket söylentilerine kulak asmayın; bu büyüklükteki artçı depremler devam edebilir ve zamanla azalır. Bir deprem meydana geldiğinde o bölge uzun süre rahatlar" ifadelerini kullandı.