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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:01

Adana halde korkutan yangın: 22 iş yeri küle döndü

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın adeta dehşet saçtı. Sebze ve meyve kasalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen ve 21 iş yerine daha sıçrayan alevler, ekiplerin TOMA ve orman araçlarıyla müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Faciada 22 dükkan küle döndü.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:01

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde merkez ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. 

Adana halde korkutan yangın: 22 iş yeri küle döndü

21 İŞ YERİNE DAHA SIÇRADI

Kısa sürede sebze ve meyve kasaları alev topuna dönerken, yangın 21 iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ve polis ekibi sevk edildi. 

Adana halde korkutan yangın: 22 iş yeri küle döndü

22 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerine orman ekipleri ve TOMA da destek verdi. 22 iş yerinin küle döndüğü yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#seyhan
#Yeşiloba Mahallesi
#Vedat Dalokay Yaş Sebze Ve Meyve Hal Kompleksi
#Gündem
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