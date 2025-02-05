Adana onu konuşuyor! AVM'ye havalandırmadan girip kilolarca altın çalmıştı! Günlerce saklandı! Sonunda yakayı ele verdi

05 Şubat 2025 07:35 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 07:48

Adana'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen film gibi hırsızlık olayında şüpheli bir kişi kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin TL çaldı. Şüphelinin AVM'nin havalandırma boşluğuna saklandığı tespit edildi. Hırsızı yakalamak için AFAD bile devreye girdi. Hırsızı arama çalışmaları devam ederken 3 günün sonunda dışarı çıkmaya çalışınca yakayı ele verdi. İşte film gibi olayın detayları...

Film gibi olayın adresi Adana... Adana'da 3 gün önce bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya girip 3 kilogram altın ile 100 bin TL çalan ve 3 gündür havalandırma boşluğunda saklanan şüpheli, kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

AVM'NİN TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta alışveriş merkezindeki kuyumcudan ilk belirlemelere göre 3 kilogram altın ve 100 bin lira çaldıktan sonra kaçan şüphelinin havalandırma boşluğunda saklandığını tespit etti. Alışveriş merkezinin tüm giriş ve çıkışlarının kapatılmasının yanı sıra bağlantılı yollarında da önlem alan ekipler, gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için de çalışma yürüttü.

AFAD EKİPLERİ DESTEK VERDİ

AFAD ekiplerinin teknik destek verdiği çalışmalarda ekipler, şüpheliyi bulmak için iş yeri krokisinin incelenmesinin ardından havalandırmaya girerek arama yaptı.

HAVALANDIRMADAN ÇIKIP KAÇARKEN YAKALANDI

Ekiplerin alışveriş merkezini ablukaya almasının ardından hareket etmekte zorlanan şüpheli havalandırma boşluğundan zemin kattaki bir iş yerine atladı. İş yerinin kapısından koşarak çıkan zanlı kaçmak istediği sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Merkez Yüreğir ilçesinde 2 Şubat'ta, alışveriş merkezindeki kuyumcunun alarmının çalması üzerine özel güvenlik ekipleri durumu polise bildirip iş yerinin önüne gitmişti. Özel güvenliğin geldiğini fark eden şüpheli, kuyumcudan ilk belirlemelere göre 3 kilogram altın ve 100 bin lira alıp havalandırma boşluğuna girerek kaçmıştı.