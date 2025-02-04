AVM'ye havalandırmadan girip kilo kilo altın çaldı! Firari hırsız kadavra köpekleriyle aranıyor

04 Şubat 2025 11:20 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:26

Adana'da AVM'ye havalandırmadan girip kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira çalan hırsız gün boyu arandı. Kadavra köpekleriyle yapılan aranmada hırsız bulunamadı.

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesindeki Optimum isimli AVM'de meydana gelen olay şaşkına çevirdi. AVM'nın havalandırma boşluğundan içeri giren hırsız kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira çalış sırra kadem bastı.

GÜN BOYU HAVALANDIRMADA ARAMA YAPILDI

Alarmın çalmışıyla birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan aramada hırsız bulanamadı. Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda arama yaptı. Ancak hırsız bir türlü bulanamadı. Polisin hırsızı bulmak için çalışması devam ediyor.