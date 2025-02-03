Havalandırmadan girdi, milyonlarca TL'lik altın çaldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

03 Şubat 2025 09:11 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:17

Adana'da filmleri aratmayan bir soygun yaşandı. Bir kişi, alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırmadan girdi. 3 kilogram altın ve 100 bin TL para çalan hırsız, kayıplara karıştı.