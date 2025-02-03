Havalandırmadan girdi, milyonlarca TL'lik altın çaldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Şubat 2025 09:11 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:17
Adana'da filmleri aratmayan bir soygun yaşandı. Bir kişi, alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırmadan girdi. 3 kilogram altın ve 100 bin TL para çalan hırsız, kayıplara karıştı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan soygun akıllara durgunluk verdi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi.
Kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı çalan hırsız, kayıplara karıştı. Soygun anında alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı.Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı