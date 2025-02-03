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Havalandırmadan girdi, milyonlarca TL'lik altın çaldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Şubat 2025 09:11 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:17
Havalandırmadan girdi, milyonlarca TL&#039;lik altın çaldı

Adana'da filmleri aratmayan bir soygun yaşandı. Bir kişi, alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırmadan girdi. 3 kilogram altın ve 100 bin TL para çalan hırsız, kayıplara karıştı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan soygun akıllara durgunluk verdi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi.

Kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı çalan hırsız, kayıplara karıştı.  Soygun anında alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi.

Havalandırmadan girdi, milyonlarca TL'lik altın çaldı - 1. Resim

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı.Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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