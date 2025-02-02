Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

02 Şubat 2025 17:12 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:27

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1'i kadın 2 kişi ise yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda; sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakınca silahlar konuştu. 23 yaşındaki Yunus Tekin, Züleyha ve eşi Salih O. kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Yunus Tekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Züleyha ve Salih O. da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



(Yunus Tekin)

5 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, şüpheliler Süleyman K. ile kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Celal K. ile tedavisi tamamlanan Salih O.'yu gözaltına aldı. Firari şüphelilerden Sedat T. ve Ahmet M.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.