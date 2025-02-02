Adana'da iğrenç olay! Yüzde 70 zihinsel engelli kıza cinsel saldırı! Sapık akraba için istenen ceza belli oldu

02 Şubat 2025 11:23 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:24

Adana'da iğrenç bir olay yaşandı. Bir sapık, akrabası olan yüzde 70 zihinsel engeli genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Sapık akrabaya, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde 5 Aralık 2024 tarihinde yaşanan iğrenç olayda; zihinsel engelli G.G.S., koyunları ahıra götürdüğü sırada akrabası M.T. tarafından el işaretiyle zeytin bahçesine çağrıldı. M.T., yanına gelen genç kıza kıyafetlerini çıkarmasını söyledi.

"SENİ BURADA ÖLDÜRÜRÜM"

Genç kızın bunu reddetmesi üzerine, "Seni burada öldürürüm" diyerek tehdit etti. Korkuya kapılan genç kız, kıyafetlerini çıkardığında M.T. tarafından cinsel istismara uğradı. Olayın ardından M.T., kıyafetlerini giymesini söyleyerek genç kızı evine gönderdi.

EVE DÖNÜNCE HER ŞEYİ ANNESİNE ANLATTI

Eve dönen G.G.S., yaşadıklarını annesi T.S.’ye anlattı. Bunun üzerine anne, polise giderek M.T. hakkında şikayette bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan M.T. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, sanık hakkında “Kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı” suçundan iddianame hazırladı.

İDDİANAMEDEN...

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, taraf ve tanık beyanları, kolluk tutanakları, mağdura ait ruh sağlığı raporu ile moleküler inceleme sonuçlarına yer verildi. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden alınan raporda da mağdurun mental retardasyonunun bulunduğu, bunun bir akıl hastalığı değil akıl zayıflığı niteliğinde olduğu belirtildi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Genç kızın cinsel saldırıya karşı kendisini savunamayacak durumda olduğu, olayın hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı ve rıza açıklama ehliyetine sahip olmadığı vurgulandı. Savcı, sanık M.T.’nin 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DE DOSYAYA GİRDİ

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde G.S.S.'nin M.T.'nin kendisine el işareti yapıp yanına çağırması üzerine yolunu değiştirdiği de iddianamede yer aldı. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.