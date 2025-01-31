Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına vaktimiz yok

31 Ocak 2025 16:05 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 17:06

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Kongresi'nde partililere seslendi. Seçim mesajı yollayan Erdoğan, muhalefete sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan güney bölgesinde gelişmelerin yakından takip edildiğini de ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Erdoğan, ''El pençe durmadığınız kimse kalmadı. Eski defterleri karıştırmayı bırakın'' dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seçim mesajını yolladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Antalya deva şehir, şifa şehir. Dünyanın görmek için yarıştığı tabiatı derde deva olan güzel Antalya'da bizi tekrar bir araya getiren Rabbime hamdediyorum. AK Parti Antalya İl Kongremizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime başarılar dilerken, bayrağı devreden kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış insandır diyor. Geçen seçim dün de kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır.

SEÇİM MESAJI

Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2029 mahalli idareler seçimleri için çalışmanızı istiyorum. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz.

Güney’deki gelişmeleri izliyor, kendi planlarımızı kuruyoruz. Terörün başını ezene kadar devam edeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hiçbir hadiseye Türkiye merkezli bakmıyorlar. Daha doğrusu bakmak istemiyorlar. CHP Genel Başkanının kırdığı potların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Artık ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofana bir şeyler söylüyor. Ertesi gün ben öyle söylemek istemedim diyerek kendi kendini yalanlıyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan eski genel başkanına bak. Seçim kazanmak uğruna kapısında el pençe durmadığınız hiçbir odak kalmadı. Siz IMF kapılarında el açarken, IMF'ye 23.5 milyar dolar borcu kapatıp ekonomik özgürlüğünü kazandıran biz olduk.

Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. CHP'nin içerisindeki ayak oyunu bu partiyi içten içe çökertiyor.