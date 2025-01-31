AK Parti köklü değişime gidiyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi

31 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:36

AK Parti, 23 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan 8’inci Olağan Kongre için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köklü bir değişikliğe gideceği aktarıldı. MYK’daki değişimin oranı ise yüzde 50’nin üzerinde olacağı konuşuluyor.

AK Parti şimdiye kadar 73 il kongresini tamamlarken, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Antalya’da, yarın ise İzmir ve Manisa’da il kongrelerini gerçekleştirecek. 5 Şubat’ta Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi’ni düzenlenecek. AK Parti, 7 Şubat’ta İstanbul, Yalova ve Artvin il kongreleriyle süreci tamamlamış olacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köklü bir değişikliğe gideceği, MYK’daki değişimi ise yüzde 50’nin üzerinde yapacağı konuşuluyor. 16 genel başkan yardımcısından en az 10’unun yenileneceği, özellikle 2 dönem ve üzeri başkanlık yapan isimlerin değiştirileceği belirtiliyor.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA MKYK'DA GÖREV VERİLECEK

14 Mayıs genel seçimlerinde üç dönem kuralı sebebiyle yeni listeye giremeyen ve şu an bir görevi bulunmayan milletvekilleri ile bazı eski belediye başkanlarına da MKYK’da görev verilebileceği konuşulanlar arasında...

KABİNEDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Kabinede köklü bir değişim için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın acele etmeyeceği ifade ediliyor ve haziran ayını bekleyebileceği görüşü de konuşulanlar arasında. Bazı parti kaynakları ise kabinede kongre ile eş zamanlı değişim olacağı görüşünde…