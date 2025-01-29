Son dakika | Külliye'de kritik Suriye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: TRT Haber

29 Ocak 2025 17:39 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:44

Son dakika haberi: 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından özgürleşen Suriye'de yeniden inşa süreci devam ediyor. Ankara'da kritik bir zirve için toplanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti.

Son dakika haberine göre 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından özgürleşen Suriye'de yeniden inşa süreci devam ediyor. Ankara'da kritik bir zirve için toplanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti. ATEŞKES SONRASI İLK GÖRÜŞME İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HAMAS Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve HAMAS heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti."