Seçim anketinde Özgür Özel'e kırmızı kart! AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyor

30 Ocak 2025 22:43 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 22:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ve erken seçim konuları tartışılmaya devam edilirken, son seçim anketinden çıkan sonuç dikkat çekti. Areda Survey'in yaptığı ankete göre AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyor. İşte ayrıntılar...

CHP kulislerinde sürpriz: Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor detaylar belli oldu! 'TBMM Başkanlığı' için adı geçiyor

CHP kulislerinde sürpriz: Muharrem İnce, CHP'ye dönüyor detaylar belli oldu! 'TBMM Başkanlığı' için adı geçiyor

Türkiye'de siyasetin gündemi oldukça yoğun. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla başlayan barış sürecinin yankıları sürerken, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili sorumluluk tartışması ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar kamuoyunun da gündeminde. Yaşanan bu gelişmelerin ışığında Areda Survet Araştırma Şirketi halkın nabzını tuttu.

Areda Survey, 16-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde 3 bin 166 katılımcıyla gerçekleştirdiği seçim anketinde, "Bu pazar milletvekilliği genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK AÇILIYOR

Ankete katılan vatandaşların yüzde 34,4 AK Parti, yüzde 29,3'ü CHP, yüzde 9,3'ü DEM Parti, yüzde 9,2'si MHP, yüzde 5,5'i ise İYİ Parti cevabını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E KIRMIZI KART

Areda Survey'in yaptığı bir önceki kamuoyu araştırmasında; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kırmızı kart" eyleminin halk tarafından başarısız bulunduğu gözler önüne serilmişti.

Katılımcıların yüzde 74,2'si Özel'in kart eylemini başarısız bulduğunu, yüzde 82,8'i ise bu eylemin muhalefetin sesini duyurması için etkili bir yöntem olmadığını söylemişti.