Yılın ilk seçim anketi ORC Araştırma'dan! Partilerin oy oranı belli oldu: Yarış bıçak sırtı

10 Ocak 2025 11:01 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:09

Yeni yılın ilk seçim anketi ORC Araştırma'dan geldi. Siyasette yaşanan hareketlilik anket sonuçlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP arasındaki seçim yarışı bıçak sırtı giderken, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları dikkat çekti. İşte 2025 anket sonuçları...

Türkiye​'de siyaset gündemi oldukça yoğun seyrediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli​'nin yaptığı 'Abdullah Öcalan' çağrısıyla başlayan yeni süreç, Suriye​'deki gelişmeler, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zam ile erken seçim tartışmaları gündemin en çok konuşulan konu başlıkları durumunda. Yaşanan bu gelişmeler sonrası anket firmaları sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni yılın ilk seçim anketi ORC Araştırma şirketinden geldi.

"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?"

ORC Araştırma, 2025 yılının ilk seçim anketini gerçekleştirdi. 2 Ocak-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

YARIŞ BIÇAK SIRTI

Yapılan anketten çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekici oldu. 2023 genel seçimlerini kazanan AK Parti ile 2024 yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasındaki yarışın adeta bıçak sırtı olduğu görüldü.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Ankete göre; AK Parti yüzde 30.2 oy oranıyla birinci parti olurken, CHP yüzde 29 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. MHP'nin oyu yüzde 9.2, DEM Parti'nin oyu ise yüzde 7.5 oldu.

ORC ARAŞTIRMA 2025 ANKET SONUÇLARI

İşte ORC Araştırma tarafından yapılan 2025 seçim anketinin sonuçları...

AK Parti : Yüzde 30.2

: Yüzde 30.2 CHP : Yüzde 29

: Yüzde 29 MHP : Yüzde 9.2

: Yüzde 9.2 DEM Parti: Yüzde 7.5

Yüzde 7.5 YRP: Yüzde 5.1

İYİ Parti: Yüzde 4.4

Yüzde 4.4 Zafer Partisi : Yüzde 4.2

: Yüzde 4.2 BBP : Yüzde 1.8

: Yüzde 1.8 TİP : Yüzde 1.5

: Yüzde 1.5 YMP: Yüzde 1.2

Gelecek Partisi : Yüzde 1.2

: Yüzde 1.2 DEVA Partisi: Yüzde 1.1

Yüzde 1.1 A Parti: Yüzde 0.9

Yüzde 0.9 Genç Parti: Yüzde 0.8

Yüzde 0.8 Saadet Partisi: Yüzde 0.8

2023 ve 2024 SEÇİM SONUÇLARI

AK Parti 2023 genel seçimlerinde yüzde 35.61 oy alırken, CHP 25,33 oyda kalmıştı. MHP'nin oyu yüzde 10.07, İYİ Parti'nin oyu 9.68, DEM Parti'nin oyu (o dönemki adıyla Yeşil Sol) yüzde 8.82 olmuştu.

2024 yerel seçimlerinde ise CHP yüzde 37.76 ile birinci parti, AK Parti yüzde 35.48 ile ikinci oldu. DEM Parti'nin oy oranı yüzde 5.7, MHP'nin oy oranı yüzde 4.98, Yeniden Refah'ın oy oranı ise yüzde 6.19 olmuştu.