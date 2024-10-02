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Adana semalarından Türk Yıldızları geçti! Nefes kesen gösteri kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ekim 2024 17:36 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:37

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türk Yıldızları, Solotürk, Hürkuş, Hürjet, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopteri gökyüzüyle buluştu. Türk Yıldızları'nın gösterisi izleyenlerin nefeslerini kesti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, kamu kurumları, teknoloji şirketleri, üniversiteler ve medya kuruluşları gibi 128 farklı kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı.

Adana semalarından Türk Yıldızları geçti! Nefes kesen gösteri kamerada - 1. Resim

"TÜRK YILDIZLARININ GÖSTERİSİ MUHTEŞEMDİ"

Etkinlik kapsamında Türk Yıldızları​ gösteri uçuşu yaptı. İlk olarak Hürkuş​ ile birlikte havalanan Türk Yıldızları, sonrasında kendi gösterisini sundu. Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Nihat Oruç "Gösteriyi muhteşem buldum. Havacılık gösterilerine özel bir ilgim var" dedi.

Adana semalarından Türk Yıldızları geçti! Nefes kesen gösteri kamerada - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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