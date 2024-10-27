Adana ve Hatay'da gök taşı paniği! Süzülen ışık merak uyandırdı

27 Ekim 2024 00:37 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 00:38

Adana ve Hatay semalarında süzülen ışık kısa süreli vatandaşlarda panik oluşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ışık saçan cismin uzun süreli düşüşü kaydedildi. Cismin gök taşı olduğu değerlendiriliyor.

Adana​ ve Hatay​ semalarında gök taşının düşüşü semada görüntülendi. Akşam saatlerinde gökyüzünde hızla hareket eden ışıklı cisim merak uyandırdı. Uzmanlar tarafından gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düşüş​ anı kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.