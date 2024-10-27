Adana ve Hatay'da gök taşı paniği! Süzülen ışık merak uyandırdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ekim 2024 00:37 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 00:38
Adana ve Hatay semalarında süzülen ışık kısa süreli vatandaşlarda panik oluşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde ışık saçan cismin uzun süreli düşüşü kaydedildi. Cismin gök taşı olduğu değerlendiriliyor.
Adana ve Hatay semalarında gök taşının düşüşü semada görüntülendi. Akşam saatlerinde gökyüzünde hızla hareket eden ışıklı cisim merak uyandırdı. Uzmanlar tarafından gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düşüş anı kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı