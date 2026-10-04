Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Depremler Körfez'e yaklaşıyor

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İstanbul
Geçtiğimiz saatlerde Doğu Akdeniz deyim yerindeyse beşik gibi sallandı. 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından onlarca artçı sarsıntı gerçekleşirken, resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda sarsıntıların herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı kaydedildi. Yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların kaynağına ve tehlikenin yönüne dikkat çekti.
Yaşanan sarsıntıların, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük Kahramanmaraş depremlerinin bölgedeki faylara yüklediği stresin bir sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Ayvacık/Saimbeyli ve Osmaniye -Adana’da 4,8-5,1’lik depremler oldu. DAF (Doğu Anadolu Fayı) üzerinde olan depremler. Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor. Geçmiş olsun."