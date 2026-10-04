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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:40

Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Depremler Körfez'e yaklaşıyor

Adana’nin Saimbeyli ilçesinde gerçekleşen 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Halkı paniğe sürükleyen depremlere ilişkin açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sarsıntıların Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek "Depremler Adana'ya yaklaşıyor" uyarısında bulundu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Depremler Körfez'e yaklaşıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 17:40

Geçtiğimiz saatlerde Doğu Akdeniz deyim yerindeyse beşik gibi sallandı. 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından onlarca artçı sarsıntı gerçekleşirken, resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda sarsıntıların herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı kaydedildi. Yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların kaynağına ve tehlikenin yönüne dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Depremler Körfez'e yaklaşıyor

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Doğu Akdeniz'de meydana gelen art arda depremler herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, Prof. Dr. Naci Görür sarsıntıların 6 Şubat depremlerinin etkisiyle oluştuğunu ve Körfez ile Adana'ya yaklaştığını belirtti.
Bölgede 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından onlarca artçı sarsıntı kaydedildi.
Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda sarsıntıların herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.
Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde olduğunu ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin stres transferi sonucu gerçekleştiğini ifade etti.
Görür, Ayvacık/Saimbeyli ve Osmaniye-Adana hattındaki depremlerin Körfez'e ve Adana'ya yaklaştığı uyarısında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

 

Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Depremler Körfez'e yaklaşıyor

DEPREMLER KÖRFEZ’E VE ADANA’YA YAKLAŞIYOR

Yaşanan sarsıntıların, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük Kahramanmaraş depremlerinin bölgedeki faylara yüklediği stresin bir sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Ayvacık/Saimbeyli ve Osmaniye -Adana’da 4,8-5,1’lik depremler oldu. DAF (Doğu Anadolu Fayı) üzerinde olan depremler. Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor. Geçmiş olsun."

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