Geçtiğimiz saatlerde Doğu Akdeniz deyim yerindeyse beşik gibi sallandı. 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından onlarca artçı sarsıntı gerçekleşirken, resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda sarsıntıların herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı kaydedildi. Yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların kaynağına ve tehlikenin yönüne dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: Depremler Körfez'e yaklaşıyor Doğu Akdeniz'de meydana gelen art arda depremler herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, Prof. Dr. Naci Görür sarsıntıların 6 Şubat depremlerinin etkisiyle oluştuğunu ve Körfez ile Adana'ya yaklaştığını belirtti. Bölgede 4.8, 4.9 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından onlarca artçı sarsıntı kaydedildi. Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda sarsıntıların herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi. Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntıların Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerinde olduğunu ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin stres transferi sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Görür, Ayvacık/Saimbeyli ve Osmaniye-Adana hattındaki depremlerin Körfez'e ve Adana'ya yaklaştığı uyarısında bulundu.

DEPREMLER KÖRFEZ’E VE ADANA’YA YAKLAŞIYOR

Yaşanan sarsıntıların, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük Kahramanmaraş depremlerinin bölgedeki faylara yüklediği stresin bir sonucu olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Ayvacık/Saimbeyli ve Osmaniye -Adana’da 4,8-5,1’lik depremler oldu. DAF (Doğu Anadolu Fayı) üzerinde olan depremler. Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor. Geçmiş olsun."