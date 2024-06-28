Adana'da 39 yolcu otobüsün içinde dehşeti yaşadı, alev topuna döndü
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 00:48 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 00:57
Adana Pozantı yolunda seyir halindeki otobüs bir anda yanmaya başladı. İçinde 39 yolcunun bulunduğu otobüsteki alevler ormanlık alana da sıçradı.
Adana Pozantı yolu Akçatekir rampasında otobüsün motoru alev aldı. Yolcular son anda tahliye edilerek felaketten kurtuldular.
Şoför Metin B., 63 AFM 583 plakalı Mercedes marka otobüsü emniyet şeridine çekerek hemen itfaiyeyi aradı. Yanan otobüsten çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, hem otobüsü hem de yangının ormanlık alana yayılmasını önlemek için olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle Adana - Pozantı otoyolu kısa süre trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Pozantı Akçatekir Karayolu üzerinden sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı