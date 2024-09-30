Adana'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahalleli öldüresiye dövdü

30 Eylül 2024 10:35 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:36

Adana'da ev sahibi M.M kiracısının 8 yaşındaki erkek torununu 'gel topunu vereyim' bahanesiyle çağırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocuğun durumu anneannesi ve babasına anlatmasıyla ortaya çıkan iğrenç olay sonrası mahalleli tacizciyi öldüresiye dövüp evinin duvarlarına "çocuk tacizcisi" gibi yazılar yazdı. İşte olayın detayları...

Mide bulandıran olay Adana​'da meydana geldi. Ev sahibi 8 yaşındaki E.B'yi "topunu vereyim' bahanesiyle kandırıp cinsel istismarda bulundu. İddiaya göre, 8 yaşındaki E.B., taşınma hazırlığında olan anneannesi F.C.'nin evine gitti. Burada sokağa çıkan E.B. arkadaşlarıyla oynadığı sırada topu anneannesinin üst kattaki ev sahibi M.M.'nin balkonuna kaçtı.

"TOPUNU VEREYİM" BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ

60 yaşındaki ev sahibi M.M., E.B.'yi "Gel topunu vereyim" diyerek yanına çağırdı. M.M. topu almaya gelen E.B.'yi yatak odasına götürüp cinsel istismarda bulundu. Ardından 8 yaşındaki çocuğu kimseye söylememesi için korkuttu. Büyük korku yaşayan E.B., daha fazla dayanamayıp durumu anneannesi ve babasına anlatınca korkunç olay ortaya çıktı.

MAHALLELİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

60 yaşındaki M.M.'nin taciz olayı duyulunca mahalleli çileden çıktı. Önce tacizcinin evini taşlayan vatandaşlar ardından sprey boya ile duvarlarına 'çocuk tacizcisi', 'daha 8 yaşında', 'adalet sağlanacak' gibi yazılar yazdı. Öfkeli mahalleli M.M.'yi sokakta görünce de öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan M.M. hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan adam tutuklandı.

"OĞLUM PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR"

Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen baba O.B., "Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor. Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.