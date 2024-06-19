Adana'da akaryakıt yüklü tır, karpuz yüklü tıra çarptı! Patlama ve yangın...

19 Haziran 2024 08:47 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:16

Kütahya’da yola çıkan at kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var!

Kütahya’da yola çıkan at kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var!

Adana'nın Pozantı ilçesi korkunç bir kazaya sahne oldu. Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırdaki akaryakıtın alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Bina karşıın her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtulurken olay yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Tanker ve tırdaki yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki araçların kaldırılıp trafiğin normale dönmesi için çalışma sürüyor.