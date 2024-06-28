Adana'da bir otomobile silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Haziran 2024 12:37 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 13:14
Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli kişiler tarafından trafik ışıklarında bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Adana'da trafik ışıklarında korkunç bir olay meydana geldi.
İddiaya göre, Güney Kuşak Bulvarı'ndan ilerleyen araca yaklaşan motosikletli şahıslar silahlı saldırı düzenledi.
1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI VAR
Açılan ateş sonucu araçta bulunan kadın hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALI
Yaralılar hastaneye kaldırılırken kafasından vurulan sürücünün ağır yaralandığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı