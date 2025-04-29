Adana'da cani koca dehşeti! 5 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

Tüyler ürperten kadın cinayetlerine bir yenisi de Adana'da meydana geldi. 5 çocuk annesi kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kan donduran kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Adana'nın Ceyhan ilçesi Şahin Özbilen Mahallesi iddiaya göre, 5 çocuk annesi Rabia Şen ile eşi S.Ş. (44) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.Ş., Rabia Şen’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Şen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, nöbetçi savcı olay yerinde inceleme yaptı. S.Ş.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE EVİ TERK ETMİŞ

Çiftin daha önce sık sık kavga ettikleri, Rabia Şen’in bir süre evi terk ettiği, ardından eşiyle barışarak geri döndüğü ancak sorunlarının devam ettiği öğrenildi.