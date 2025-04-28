Kayınpederini bıçakla öldürmüştü! Cinayette yeni detaylar: Tam 15 kez...

Sakarya'nın bir adamın, kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kılıçkan damadına kurşun yağdırdı.

KURŞUNLARA BIÇAKLA KARŞILIK VERDİ

Y.O.A. ise Kılıçkan’ı bıçaklayarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAYINPEDERİ KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Turhan Kılıçkan, hastanede hayatını kaybederken, damadı Y.O.A. ile K.G.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

CİNAYETTE YENİ DETAYLAR...

Akyazı ilçesinde damadın kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

KAYINPEDERİNİ 15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Kavgada bacağından 3 kurşunla yaralanan damadın, kayınpederini yaklaşık 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca, kayınpederini öldüren Y.O.A.'nın eşi E.K. ile boşanma aşamasında olduğu da öğrenildi.