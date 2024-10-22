Adana'da çok acı olay! 3 çocuk yanarak feci şekilde can verdi

22 Ekim 2024 12:09 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:24

Adana Yüreğir'de yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangından dolayı en büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşındaki 3 kardeş yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak 3 numaralı evde meydana gelen olayda, Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde, çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı konuldu.

BABA İŞE GİTMİŞTİ

Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu. Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

ANNE KAÇARAK KURTULDU

Annenin evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemede çocuklardan 2'sinin kız olduğu öğrenildi. Çocukların isimlerinin ise Hüseyin Hüseyin (6), Şam Hüseyin (3) ve Şahad Hüseyin (1) olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılıldı.