Adana'da dehşete düşüren cinayet! 'Dik dik bakıyorsun" deyip meyve bıçağıyla öldürdü

16 Kasım 2024 10:08 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 10:08

Dehşete düşüren olay Adana'da meydana geldi. 21 yaşındaki Erencan E. kendisine dik dik baktığı gerekçesiyle tartıştığı Mahmoud Rahmani'yi meyve bıçağıyla öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Korkunç cinayetin adresi bu kez Adana. Bir kafede meydana gelen olayda 21 yaşındaki Erencan E. yabancı uyruklu 20 yaşındaki Mahmoud Rahmani'ye 'Neden dik dik bakıyorsun' diyerek tartışmaya başladı.

MEYVE BIÇAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erencan E., Rahmani'yi göğsünden ve bacağından meyve bıçağı ile yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan genci Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Rahmani kurtarılamadı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerine yakın bir bölgede yunus polisleri Erencan E.'yi yakalarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şüpheli Erencan E. emniyetteki ifadesinde, "Kafede otururken dik dik bakan şahsı yanıma çağırdım, 'Ne dik dik bakıyordun?' dedim. Sonra kavga çıktı, sinirle elime geçen meyve bıçağı ile bıçakladım. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.