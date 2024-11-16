Tekirdağ'da 2 çocuk evde ölü bulunmuştu! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı!

16 Kasım 2024 08:08 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 08:34

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde dün öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 15 yaşındaki iki kız evde tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu. Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma sürerken 2 çocuğun ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Tekirdağ​'ın Marmaraereğlisi​ ilçesinde meydana gelen dehşete düşüren olayda, 15 yaşındaki Yağmur E. ile aynı yaştaki Kübra Rabia Y., bir evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından genç kızların hayatını kaybettiği belirlendi.

KORKUNÇ OLAYIN DETAYLARI

Ortaokuldan beri yakın arkadaş olan ve lise eğitimlerine devam ettikleri öğrenilen iki gencin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olayın trajik detayları netleşti. İddiaya göre, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y., evde sohbet ettikleri sırada Yağmur E.'nin babasına ait olduğu belirtilen bir tabancayı alarak incelemeye başladılar.

ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİSİNİ VURMUŞ

Kübra Rabia Y.'nin elinde bulunan tabanca​, bir anda ateş alınca kurşunun Yağmur E.'nin başına isabet ettiği ve sonrasında da şoka giren Kübra Rabia Y.'nin de aynı silahla kendi başına ateş ettiği iddia edildi.

2 ÇOCUĞUN ÖLÜM HABERİ YAKINLARINI HÜZNE BOĞUDU

Yağmur E. olay yerinde hayatını kaybederken, Kübra Rabia Y. de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İki kızın ani ölümü, Marmaraereğlisi'nde derin bir üzüntüye neden oldu.