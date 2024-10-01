Adana'da dehşete düşüren olay! Yaşlı kadını yüzüğünü almak için öldüresiye dövdü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Ekim 2024 12:47 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:04

Adana'dada korkunç bir olay yaşandı. Halil İbrahim A. isimli cani, bir kişi akrabası olan yaşlı kadını yüzüğünü almak için öldüresiye darp etti. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmeye çalışan şüpheli yolda iyi olduğunu söyleyip ambulanstan kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli bir süre sonra ekiplerin çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Adana​'nın Yüreğir​ ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde Halil İbrahim A., akrabası olan 70 yaşındaki Harun Eşim'in evine ziyarete gitti. Halil İbrahim, burada Harun Eşim'in yüzüğünü görünce çalmak istedi. Yaşlı kadın kendisine direnip "kefen param" diye yüzüğü vermeyince Halil İbrahim, kadını öldüresiye darbetti. KESER SAPIYLA ÖLDÜRESİYE DARBETTİ Keser sapıyla öldüresiye darbettiği Harun Eşim'i daha sonrada banyoya kadar sürükledi. Halil İbrahim A. banyonda Harun Eşim'e su tutup, ardından kapıyı üzerine kilitleyip kaçtı. Bu sırada mahalle sakinleri durumu fark edince Halil İbrahim A.'yı yakalayıp hortumla öldüresiye darbetti. Olay yerine gelen iki ambulans kadını ve şüpheliyi hastaneye götürdü. Şüpheli yolda iyi olduğunu söyleyip, ambulanstan inerek kayıplara karıştı. YAŞLI KADIN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI Ağır yaralanan Harun Eşim ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. "'KEFEN PARAM' DİYORDU" Annesinin evde tek olduğu sırada olayın yaşandığı aktaran Mukaddes Çınar (45), “Annem evde tek otururken olay meydana geldi. Annemi tek görünce, 'kefen param' dediği yüzüğünü almaya çalışmış. Daha sonra zorla yüzüğü ve cep telefonu alıyor. Annemi dövdüğü yetmediği gibi, banyoda suya tutup sonra üzerine kapıyı kilitliyor. Dış kapıyı da kilitleyip dış kapının kolunu kırıyor içeri kimse girmesin diye. Mahalleli daha sonra adamı darbediyor. Ellerine sağlık, teşekkür ediyorum dövenlere.” dedi. İlgili Haberler Münevver Karabulut'un babası 'mezar' kararı sonrası ilk kez konuştu: İçimde büyük bir şüphe vardı Aydın'da dehşete düşüren olay! Eski eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı 'Palalı Sabri' cinayeti davasında istenen cezalar belli oldu