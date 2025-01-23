Adana'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

23 Ocak 2025 15:38 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:49

Son dakika haberi: Adana'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında meydana geldi.

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Adana'da saat 12.21'de deprem oldu. AFAD, Adana'da meydana gelen depremle ilgili verileri paylaştı. Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 3,0 olarak ölçüldü.

AFAD'IN VERİLERİ ŞU ŞEKİLDE...

Adana'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı veriler şu şekilde;