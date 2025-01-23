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Adana'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 15:38 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:49
Adana&#039;da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Adana'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında meydana geldi.

Adana'da saat 12.21'de deprem oldu. AFAD, Adana'da meydana gelen depremle ilgili verileri paylaştı. Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 3,0 olarak ölçüldü.

Adana'da deprem oldu! AFAD verileri açıkladı - 1. Resim

AFAD'IN VERİLERİ ŞU ŞEKİLDE...

Adana'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'ın paylaştığı veriler şu şekilde;

  • Büyüklük    3.0 (ML)
  • Yer    Saimbeyli (Adana)
  • Tarih(UTC)    23-01-2025 12:21:58
  • Enlem    37.8197
  • Boylam    36.2475
  • Derinlik    7.07 (KM)

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Kaynak: tgrthaber.com

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