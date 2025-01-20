Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ocak 2025 15:05 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:08
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına gören çalışanlar durumu 112’ye haber verdi. Olay yerine kısa sürede Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri geldi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ancak geri dönüşüm tesisi olduğu için yangın devam ediyor. Ekipler yangının bitişikteki fabrikalara sıçramaması için önlem alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı