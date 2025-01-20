Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

20 Ocak 2025 15:05 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:08

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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Seyhan​ ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına gören çalışanlar durumu 112’ye haber verdi. Olay yerine kısa sürede Adana​ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri geldi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ancak geri dönüşüm tesisi olduğu için yangın devam ediyor. Ekipler yangının bitişikteki fabrikalara sıçramaması için önlem alıyor.