Adana'da düğün eğlencesinde okulu yaktılar

09 Kasım 2024 20:48 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 20:58

Adana'da düğün sırasında atılan havai fişek okulu yaktı. Bir sınıfta alevlerin yükselmesiyle büyük maddi hasar oluştu. O anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Kız olur umuduyla futbol takımı kuran talihsiz baba! 11. çocuğu da erkek oldu

Kız olur umuduyla futbol takımı kuran talihsiz baba! 11. çocuğu da erkek oldu

Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yapılan bir düğünde atılan havai fişek Şakirpaşa İlkokulu'nda alevlerin yükselmesine neden oldu. Bir sınıf çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sınıfta hasara neden oldu.