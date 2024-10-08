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Adana'da feci yangın! Mobilya imalathanesi küle döndü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 03:42 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 03:56

Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken iş yeri küle döndü. Yangının sebebi araştırılıyor.

Adana​'nın Yüreğir​ ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde yangın​ çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Adana'da feci yangın! Mobilya imalathanesi küle döndü - 1. Resim

İŞ YERİ TAMAMEN YANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 saatlik müdahalenin sonunda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adana'da feci yangın! Mobilya imalathanesi küle döndü - 2. Resim

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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