Adana'da feci yangın! Mobilya imalathanesi küle döndü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ekim 2024 03:42 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 03:56
Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken iş yeri küle döndü. Yangının sebebi araştırılıyor.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İŞ YERİ TAMAMEN YANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 1 saatlik müdahalenin sonunda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. İş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı