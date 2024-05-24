Adana'da hortum paniği! Anbean kaydedildi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 18:59 - Güncelleme : 24 May 2024 19:02
Adana'nın Yüreğir ilçesinde ortaya çıkan hortum çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Dev hortum anbean kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu ve sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış şehirde etkisini göstermişti.
Yüreğir ilçesinde bazı yollar su altında kalırken öğle saatlerinde, merkez ilçesine bağlı Eğriağaç köyünde hortum meydana geldi.
Korku dolu anlar, cep telefonu ile anbean kaydedildi. Hortumun maddi hasara yol açmadığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı