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 | Mutluhan Yildiz

Adana'da iş yerine silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

Adana’da medikal sağlık ürünleri satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, kayınpederi ve iki damadını öldüren 20 yaşındaki zanlı yakalandı. Şüphelinin, iş yerine iki tabanca ile gelerek elindeki tüm mermileri bitene kadar ateş ettiği tespit edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 20:46

Adana’nın Seyhan ilçesinde medikal ürün satışı yapılan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Saat 18.00 civarında Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre, Talat A. (20) isimli şahıs, elinde iki tabanca ile iş yerine girerek rastgele ateş açtı. Saldırgan, silahlarındaki mermiler bitene kadar ateş ettikten sonra bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

SİLAHI İLE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ!

Saldırı sırasında içeride bulunan 64 yaşındaki Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler (29) kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yaralanan 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI!

Olayın ardından harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Talat A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Devriye ekipleri, zanlının kaçtığı aracın plakasını tespit ederek bilgiyi merkeze iletti. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelenerek saldırganın izine ulaşıldı.

Şüpheli, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak yakalandı. Olayda kullanılan iki tabanca da ele geçirilirken, Talat A. gözaltına alındı. Cinayetin sebebine yönelik soruşturma sürüyor.

 

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