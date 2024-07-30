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Adana'da kahreden ölüm! 7 yaşındaki çocuk kazara hayatını kaybetti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 22:13 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 22:16
Adana&#039;da kahreden ölüm! 7 yaşındaki çocuk kazara hayatını kaybetti

Adana'da misafirlikte yaşanan üzücü olayda, bir kişi yeni aldığı ruhsatsız tabancasını arkadaşına gösterirken silah yanlışlıkla ateş aldı. Kazara gerçekleşen olayda 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'da yaşanan trajik olayda İsa H., arkadaşı Mehmet Yeşil’i ziyaret etmek amacıyla evine gitti. İsa H., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını arkadaşına göstermek isterken, silah kazara ateş aldı.

KOMŞUSUNUN OĞLUNU VURDU!

Tabancadan çıkan kurşun, Mehmet Yeşil’in oğlu Zekariye Yeşil’e isabet etti. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen Zekariye, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'da kahreden ölüm! 7 yaşındaki çocuk kazara hayatını kaybetti - 1. Resim

Olay sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa H. ile olay sırasında evde bulunan Ahmet D. ve Ömer B.’yi gözaltına aldı. İsa H.’nin emniyette verdiği ifadede, silahın kendi elindeyken ateş aldığını belirttiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa H., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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