Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet! 3 kişinin cesedi bulundu: Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı

15 Ocak 2025 11:03 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:12

Adana'da kahvaltı sofrasında dehşet yaşandı. Kapı çilingir yardımıyla açılınca ekipler korkunç manzara ile karşılaştı. Karı-koca boğazı kesilerek, kız kardeş ise kalbinden bıçaklanarak evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

Yüreğir​ ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, toplu taşıma sürücüsü Yusuf​, eşi Hüsne Tehçi ve Yusuf Tehçi'nin kız kardeşi Semiha Tehçi'nin birlikte yaşadığı eve sabah saatlerinde bir GSM operatörü tamir için geldi. Ancak kapıyı bir türlü açan olmayınca polise haber verildi.

KAPI AÇILINCA VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir marifetiyle açtırıp içeri girdiğinde kahvaltı sofrasında karı kocanın boğazının kesildiğini, Semiha Tehçi'nin ise kalbinden bıçaklandığını görerek hemen 112'yi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin cenazesi ise ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.