Adana'da kan donduran vahşet! 2 çocuk annesi kadını ormanda infaz etti!

11 Ocak 2025 14:33 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:44

Adana'da 2 çocuk annesi 23 yaşındaki genç kadın erkek arkadaşı tarafından infaz edildi. Ormanlık alana götürülen genç kadın silahla vurularak katledildi.

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Sarıçam​ ilçesine bağlı Yeşil Bulvar mevkisinde meydana gelen olay kan dondurdu. Murat A., 2 çocuk annesi Gamze Alır'ı konuşma bahanesiyle evinden aldı. Genç kadını ormanlık alana götüren cani, Alır'ı burada infaz etti.

ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Murat A. olay yerinden kaçarken çevredekilerin silah sesini duyması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağaçlıkların arasında cansız bedeni bulunan Gamze Alır'ın öldüğü tespit edilirken polis ekipleri olayla ilgili aralarında Murat A.'nın da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Gamze Alır'ın cansız bedeni Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.