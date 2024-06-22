Adana'da kan donduran vahşet! eşini ve 3 kişiyi katledip sırra kadem bastı

22 Haziran 2024 17:37 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:41

Şanlıurfa'da şoke eden soygun! 50 bin liralık şamdanları 250 liraya sattılar

Şanlıurfa'da şoke eden soygun! 50 bin liralık şamdanları 250 liraya sattılar

Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Hakim A., eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi.

HERKESE KURŞUN YAĞDIRDI

İkilinin arasında çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A., silahını çıkararak eşi Şükran A., kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kaynı Muhammed E.’nin üzerine kurşun yağdırdı.

HER YERDE ARANIYOR

4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hakim A., bebeğini de alarak yanındaki Şahin A. ile birlikte 81 EM 836 plakalı otomobiline atlayarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, kaçan şahıslar her yerde aranıyor.