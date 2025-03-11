Adana'da korkunç olay! Aracı arıza yapınca fark etti: Kemik ve kafatası bulundu

Adana'da aracı arıza yapan vatandaş dere yatağında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Vatandaş dere yatağında insan kemikleri ve kafatasına rastlayınca durumu polise bildirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesi otoban bağlantı yolu Esentepe Kavşağı yakınlarında bir olay yaşandı. Aracı arıza yapan bir kişi güvenlik şeridine otomobilini park etti. Çevrede bir süre dolaşan şahıs, dere yatağı içerisinde insan iskeleti görünce durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden olay yeri inceleme ekibiyle birlikte polisler sevk edildi.

UZUN SÜREDİR BÖLGEDE KALDIĞI BELİRLENDİ

Polis çevrede de inceleme yaptıktan sonra insan kemikleri ve kafatası olay yerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnsan kemiklerinin çok uzun süredir bölgede bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.