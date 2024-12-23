Adana'da korkunç olay! Yalnız yaşayan kadın başından vurulmuş halde bulundu

23 Aralık 2024 01:50 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 01:56

Adana’nın Feke ilçesinde yaşayan Müyesser Kızıloluk, evinde başından vurulmuş halde bulundu. 52 yaşındaki kadının, 3 yıl önce ablasının da cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, tek yaşayan Müyesser Kızıloluk evinde başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı kadın ilk olarak Feke Devlet Hastanesi’ne, oradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ABİSİ İŞTEN ÇIKARILDI, ABLASI ÖLDÜRÜLDÜ

52 yaşındaki kadının ağabeyinin geçen sene güvenlik olarak çalıştığı işten eşi ile yaşadığı sorunlar nedeni ile çıkarıldığı öğrenildi. Ablası Kadem Kızıloluk’un da saplantılı aşığı tarafından 2021 yılında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri evde hırsızlık ve cinayet incelemesi başlattı. Ağır yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.