Adana'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

27 Ağustos 2024 05:18 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 05:21

Kocaeli Gebze yangın ekipler tarafından söndürüldü! Soğutma çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Gebze yangın ekipler tarafından söndürüldü! Soğutma çalışmaları devam ediyor

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

ALEVLER 5 İŞ YERİNE SIÇRADI

Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

2 İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU

Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.