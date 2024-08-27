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Adana'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Ağustos 2024 05:18 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 05:21
Adana&#039;da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde yangın meydana geldi. Olay yerine ekipler sev edilirken 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi. 2 itfaiye eri ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

ALEVLER 5 İŞ YERİNE SIÇRADI

Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Adana'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

2 İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU

Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Adana'da korkutan yangın: 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi - 2. Resim

Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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