Adana'da mide bulandıran olay: 'İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'

28 Ağustos 2024 13:21 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:36

Zincir marketlerdeki bozuk ürünler vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Son vaka Adana'da yaşandı. Oğuz B isimli müşteri, dün bir zincir marketten 2 ade3t sütlaç aldı.

Şahıs, eve gittiğinde gözlerine inanamadı. Çünkü son kullanma tarihi 29 Ağustos olan sütlaçlar küflü çıktı.

KASİYER GÖZ GÖRE GÖRE SATTI

Sosyal medyada paylaşım yapan Oğuz B., “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben parasında değilim ama bunu bir çocuk alıp yese ne olacaktı. Kasiyer bir de bana bunu ‘Satış yapmam lazım' diyerek sattı” dedi.



Bir süre önce de Edirne’nin Enez ilçesinde Altınkum Sahilinde bulunan başka bir şubede de rulo kaymaklar, son kullanma tarihi geçmemesine rağmen küflendikleri için birçok müşteri tarafından iade edilmişti.