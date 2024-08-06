Adana'da şoke eden görüntüler! Bir çöp ev vakası daha: Tam 15 kamyon
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Ağustos 2024 17:07 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:21
Adana'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir evden gelen kötü koku nedeniyle ihbarda bulunan çevre sakinleri ekiplere haber verdi. Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit etti. Evden 15 kamyon çöp çıktı. Görevlilerin yaptığı çalışmayla evden 15 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkardı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katında bulunan dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişinin evinden kötü koku yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.
ZAR ZOR TEMİZLEDİLER
Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit etti.
Bunun üzerine eve belediyenin temizlik ekipleri yönlendirildi.
Görevlilerin yaptığı çalışmayla evden 15 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı