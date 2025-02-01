Adana'da şüpheli ölüm! Genç kadın av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Eşi gözaltına alındı

01 Şubat 2025 11:53 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:54

Adana'da 21 yaşındaki Fatma Kocaklı dini nikahlı eşiyle yaşadığı evde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılırken kadının eşi gözaltına alındı.

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Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Müstakil bir evde yaşanan olayda 21 yaşındaki Fatma Kocaklı evde ölü bulundu. Dini nikahlı kocası Mikail B. ve Kocaklı'nın yaşadığı evde silah sesleri duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis eve girdiğinde Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, Kocaklı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mikail B.'yi gözaltına aldı.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Cinayet dedektifleri kadının intihar mı ettiği yoksa cinayet kurban mı gittiğini araştırıyor.