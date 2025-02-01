Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Adana'da şüpheli ölüm! Genç kadın av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Eşi gözaltına alındı

Adana'da şüpheli ölüm! Genç kadın av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Eşi gözaltına alındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Şubat 2025 11:53 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:54

Adana'da 21 yaşındaki Fatma Kocaklı dini nikahlı eşiyle yaşadığı evde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılırken kadının eşi gözaltına alındı.

Korkunç olay Adana'da meydana geldi. Müstakil bir evde yaşanan olayda 21 yaşındaki Fatma Kocaklı evde ölü bulundu. Dini nikahlı kocası Mikail B. ve Kocaklı'nın yaşadığı evde silah sesleri duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis eve girdiğinde Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu.

Adana'da şüpheli ölüm! Genç kadın av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Eşi gözaltına alındı - 1. Resim

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, Kocaklı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mikail B.'yi gözaltına aldı.

Adana'da şüpheli ölüm! Genç kadın av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Eşi gözaltına alındı - 2. Resim

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Cinayet dedektifleri kadının intihar mı ettiği yoksa cinayet kurban mı gittiğini araştırıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...