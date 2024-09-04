Adana'da yangın! Kırtasiye malzemeleri bulunan depo alev alev yandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Eylül 2024 07:33 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 07:35
Adana'da, kırtasiye malzemeleri bulunan bir depo alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri ve TOMA sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Mehmet Yeşil Karşıyaka Sanayi Sitesi'ndeki kırtasiye malzemeleri bulunan depoda yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Çevik kuvvet polislerince çevrede güvenlik önlemi alınırken takviye olarak yangın yerine TOMA sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı