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Adana'da zemzem suyuna musluk suyu karıştırdı! 5 ayda 90 milyon lira dolandırdı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ocak 2025 11:03 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 11:09
Adana&#039;da zemzem suyuna musluk suyu karıştırdı! 5 ayda 90 milyon lira dolandırdı

Mekke'den aldığı zemzem suyunu çeşme suyuyla karıştırıp çoğalttığı ortaya çıkan şüpheli, ifadesinde, "Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi” dedi.

Adana​'da akılalmaz bir dolandırıcılık yaşandı. 'Sahte zemzem suyu' operasyonunda yakalanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Akkapı Mahallesi'ndeki evinin deposunda zemzem suyu yaptığı iddiası üzerine baskın yapılan Bilal Ç.'nin evinde 16 ton satışa hazır halde sahte zemzem suyu, 300 adet rulo şişe amblem etiketi ve dolum makinesi ele geçirilmişti.

Adana'da zemzem suyuna musluk suyu karıştırdı! 5 ayda 90 milyon lira dolandırdı - 1. Resim

"ŞU ANA KADAR ŞİKAYET GELMEDİ"

Gözaltına alınan Bilal Ç.'nin ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı, ben de bunu değerlendirip kazanca çevirmek istedim. Mekke'den gelen tırlardan zemzem suyu alıp musluk suyu karıştırdım.

Adana'da zemzem suyuna musluk suyu karıştırdı! 5 ayda 90 milyon lira dolandırdı - 2. Resim

Yaklaşık 4-5 aydır bu işi yapıyorum. Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi." dediği öne sürüldü.

Adana'da zemzem suyuna musluk suyu karıştırdı! 5 ayda 90 milyon lira dolandırdı - 3. Resim

5 AYDA 90 MİLYON TL KAZANDI

Depoda günlük 20 ton sahte zemzem suyu üretilirken günlük 600 bin TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Yaklaşık 5 aydır bu işi yaptığını belirten iş yeri sahibi Bilal Ç.'nin toplamda 90 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Adana'da zemzem suyuna musluk suyu karıştırdı! 5 ayda 90 milyon lira dolandırdı - 4. Resim

16 TON ZEMZEM SUYU İMHA EDİLDİ

Gerçeğine benzesin diye aroma ve tatlandırıcı kullanmışlar. Sahte zemzem suyunu gerçek gibi göstermek için suya aroma ve tatlandırıcı konulduğu öğrenildi. Üretilen sahte zemzem sularının ise Adana'dan İstanbul'a gönderildiği, buradan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, ele geçirilen 16 ton zemzem suyu imha edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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